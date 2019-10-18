2019-10-18T08:59:53+03:00
Общество

Трассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов

Дорожники должны уложиться в два года
Мария Трапезникова
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Трассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов рублейТрассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участок трассы Екатеринбург - Первоуральск, протяженностью в 6,2 километра, починят за 78,7 миллионов рублей. Аукцион состоится 29 октября. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

- На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие там изношено на 80%, а на проезжей части много выбоин и трещин, - говорится в документации. - Интенсивность на участке ремонта составляет 1 233 единиц в сутки.

Чтобы довести участок до идеального состояния, подрядчику нужно будет очень постараться: полностью заменить дорожное покрытие, отремонтировать подъезды к автобусным остановкам, а также сами остановки. А еще восстановить дорожную разметку и поставить сигнальные столбы. Управиться со всем должны за два года - к 20 октября 2020 года.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что дорожники за 43,8 миллионов починят дорогу на подъезде к поселку Шабровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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