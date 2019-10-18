2019-10-18T08:48:16+03:00
Общество

Екатеринбуржец записал видеоролик, чтобы избежать уголовного дела

На него подали в суд за раскрытие личных данных
Мария Трапезникова
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Мужчину обязали записать видеоролик-опровержение и пригрозили за неисполнение уголовной статьейМужчину обязали записать видеоролик-опровержение и пригрозили за неисполнение уголовной статьейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржец записал видеоролик, в котором критикует одно из предприятий города. Юристы этой компании подали в суд, и там признали, что те сведения, которые в ходе критики раскрыл мужчина - личные данные, которые порочат репутацию компании.

- Тогда суд потребовал, чтобы он записал видоопровержение своих слов, а текст ролика должен был утвердить Арбитражный суд, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - За каждый день «просрочки» мужчина должен был платить штраф в 100 рублей.

Но тот, в свою очередь, не торопился ничего записывать. Более того - он обратился к начальнику УФССП и заявил, что ничего делать не будет. Ему объяснили, что за неисполнение предписаний суда на него могут завести уголовное дело - после чего видеоролик был все-таки записан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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