2019-10-18T07:54:41+03:00
Общество

Под Екатеринбургом завершились поиски 10-летнего Руслана Исмагилова

Его искали всю ночь полиция и волонтеры
Мария Трапезникова
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Мальчика искали всю ночь. Фото: ПСО "Прорыв"Мальчика искали всю ночь. Фото: ПСО "Прорыв"
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Накануне вечером волонтеры объявили поиски 10-летнего Руслана Исмагилова, который 17 октября ушел из школы домой - но так и не добрался. Мальчика искали всю ночь, к волонтерам присоединилась и полиция - и, в итоге, сегодня утром его нашли живым и невредимым.

- Да, с Русланом сейчас все хорошо, он дома, с семьей. Чувствует себя прекрасно, - добавили волонтеры из ПСО «Прорыв», отметив, что больше пока ничего рассказать не могут.

Кстати, недавно Следственный комитет опубликовал список регионов РФ, где чаще всего пропадают дети. И Свердловская область оказалась в их числе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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