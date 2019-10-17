В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы по культуре
В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы о культуре. Выступления пройдут на конференции «Культура и социальная ответственность: мы все разные. Культура для всех». Она пройдет 8 ноября в театре балета «Щелкунчик».
- Одно из выступлений - тренинг, который проведут сотрудники уникальной екатеринбургской галереи «Смотри сердцем». Незрячие специалисты помогут участникам лучше понять, как воспринимают мир люди с ограничениями по зрению. Также в рамках тренинга пройдет урок чтения на шрифте Брайля, - рассказали в Управлении культуры Администрации Екатеринбурга.
Посетителям дадут рекомендации по общению с людьми с ограниченными возможностями по слуху. Участники мастер-класса разучат несколько полезных фраз на жестовом языке, узнают, как с первого взгляда определить, глухой перед вами человек или слабослышащий, а также расскажут, в чем залог успешной коммуникации с такими людьми.
На конференции можно будет выступить в качестве сопровождающего для человека на инвалидной коляске и пережить особенный опыт, потренировавшись самостоятельно преодолевать специальную полосу препятствий на коляске.
- Ксения Каминская, у которой ДЦП с рождения, и ее мама Татьяна поделятся личным опытом посещения культурных учреждений Екатеринбурга, а также научат грамотно взаимодействовать с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, - добавили в Управлении культуры Администрации Екатеринбурга.
Конференция пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. В ней примут участие специалисты учреждений культуры и дополнительного образования со всей Свердловской области. Эксперты с ОВЗ дадут им рекомендации, как сделать услуги учреждений культуры более доступными и качественными для всех категорий посетителей.
Чтобы стать участником культурной конференции нужно зарегистрироваться на сайте «Культура для всех».
ИСТОЧНИК KP.RU