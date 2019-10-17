СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-17T19:24:41+03:00

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На «Ночь карьеры» в Екатеринбурге приедут представители ведущих предприятий Урала. Студенты смогут пообщаться с будущими работодателями на площадке Ельцин Центра.

- По словам организаторов, участников ждёт насыщенная программа: ярмарка вакансий и стажировок, лекции и мастер-классы, экспресс-собеседования, живое общение и лайфхаки трудоустройства от работодателей, выставка образовательных возможностей, а также конкурсы и интерактивные площадки, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

За один вечер в неформальной обстановке студенты смогут пройти обучающие тренинги от крупных предприятий региона. Именно они должны помочь им правильно и качественно подготовиться ко всем этапам приёма на работу, а также получить стажировку или рабочее место в российских или мировых компаниях.

Проект «Ночь карьеры» пройдёт в Екатеринбурге 8 ноября с 17:00 до 21:00 на площадке Ельцин Центра. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU