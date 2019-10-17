2019-10-17T19:08:37+03:00
Общество

«Грибок и пыль»: в Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм закрыли прачечную

Организация находилась в подвале жилого дома
Алина СУРИНА
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Дом, где находилась прачечная Фото: Google MapsДом, где находилась прачечная Фото: Google Maps
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В Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм закрыли прачечную. Организация находилась в подвале жилого дома № 3 по улице Красных партизан. На прачечную в Роспотребнадзор пожаловались жители.

-При осмотре подвального помещения были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Планировка прачечной не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Для отделки помещений прачечной использованы материалы, не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Помещения прачечной не оборудованы системой вентиляции, на стенах обнаружен плесневый грибок, на стеллаже для хранения чистого белья - пыль, паутина, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Помимо всех нарушений обслуживающий персонал работал без спецодежды и не проходил медицинские осмотры. После проверки прачечной Роспотребнадзором суд запретил деятельность этой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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