2019-10-17T18:33:11+03:00
Общество

Выносили на носилках: в Екатеринбурге при пожаре пострадал мужчина

Из дома эвакуировали 15 человек
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме на улице Онежской,7 пострадал мужчина. Спасатели вынесли его из квартиры на носилках и передали врачам. Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации он отравился продуктами горения. Пожар случился сегодня во второй половине дня.

- В 15:22 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Из дома эвакуировали 15 человек. Пожар тушили 13 минут. Через 40 минут закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы по культуре
На «Ночь карьеры» в Екатеринбурге приедут представители ведущих предприятий Урала
«Грибок и пыль»: в Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм закрыли прачечную
За «Уралочку» будут выступать две кубинские красавицы
В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов
Не ожидала подставы от друга: в Екатеринбурге эксперт МВД продавала наркотики в клубе Chili
Клиенты ВТБ в Свердловской области могут оформить депозиты в банкоматах
Соцслужбы готовы оказать помощь ребенку убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной
В Екатеринбург впервые после ареста приедет Кирилл Серебренников
В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда снизят тарифы на проезд для школьников
Впервые в России представлен революционный чайник Polaris PWK 1759CGL с заливом воды без открытия крышки
Областные депутаты оценили развитие Нижнего Тагила
«Давно мечтали и наконец получили»: в Екатеринбурге открыли новую школьную спортплощадку
Школы Екатеринбурга могут перевести на пятидневку
Екатеринбуржцев зовут посмотреть вторую «Малифисенту» в формате RealD 3D
На Урале по требованию прокуратуры заблокировали интернет-магазины нелегальных электроудочек
«Могу сделать вам ребенка»: обвиняемый в убийстве молодой мамы в Екатеринбурге оскорбил ее семью на суде
Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили под арест до 11 декабря
Спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и гололеде
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения