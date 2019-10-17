Выносили на носилках: в Екатеринбурге при пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-17T18:33:11+03:00

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В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме на улице Онежской,7 пострадал мужчина. Спасатели вынесли его из квартиры на носилках и передали врачам. Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации он отравился продуктами горения. Пожар случился сегодня во второй половине дня.

- В 15:22 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Из дома эвакуировали 15 человек. Пожар тушили 13 минут. Через 40 минут закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU