Выносили на носилках: в Екатеринбурге при пожаре пострадал мужчина
В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме на улице Онежской,7 пострадал мужчина. Спасатели вынесли его из квартиры на носилках и передали врачам. Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации он отравился продуктами горения. Пожар случился сегодня во второй половине дня.
- В 15:22 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в МЧС Свердловской области.
Из дома эвакуировали 15 человек. Пожар тушили 13 минут. Через 40 минут закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU