2019-10-17T19:07:16+03:00
Общество

За «Уралочку» будут выступать две кубинские красавицы

Ями и Аилама перешли в волейбольный клуб в этом сезоне
Алина СУРИНА
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Фото: волейбольный клуб "Уралочка"Фото: волейбольный клуб "Уралочка"
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За «Уралочку» будут выступать две кубинские красавицы - блокирующая Ями и нападающая Аилама перешли в клуб в этом сезоне. Болельщики уже могли их видеть на Кубке России по волейболу в Екатеринбурге.

Ями начала заниматься волейболом в 14 лет после предложения учителя физкультуры. Перешла в наш клуб после соглашения между Кубинской федерацией волейбола и «Уралочкой». Ей понравилось в Екатеринбурге. Ями отметила, что по городу можно ходить ничего не боясь.

- О России знаю, что это бывший СССР, страна, которая победила во Второй мировой войне. А еще между Россией и Кубой давние хорошие отношения, особенно в волейболе между тренерами Лафито и Карполем, - рассказала Ями.

Аилама захотела пойти в волейбольную секцию сама в 13 лет. Сейчас девушка считает, что выступления за Россию помогут ей поднять свой уровень. Она мечтает попасть в основной состав «Уралочки».

- О команде - очень дисциплинированы. О Карполе - жесткий на тренировке, а вне площадки внимательный и понимающий, - рассказала Аилама.

Аилама и Ями уже приняли участие в первом туре чемпионата России по волейболу лиги А, где наша команда Уралочка-УРГЭУ встречалась с «Северянкой», «Спартой» и «Тюмень-ТЮМГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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