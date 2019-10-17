СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-17T18:03:28+03:00

Переломы костей при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, например, при падении Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге открылся центр профилактики повторных переломов. Он будет работать на базе травматологического пункта ЦГБ № 7. Врачи будут консультировать горожан с остеопорозом. Это первый центр подобной направленности на Урале.

- Исследования показали, что вариантом решения проблемы является создание системы центров вторичной профилактике остеопоротических переломов. Остеопороз - заболевание, при котором кости теряют свою прочность, становятся более хрупкими и могут легко ломаться. Потеря костной массы происходит исподволь и часто диагностируется только после уже случившегося осложнения - перелома позвоночника, лучевой кости, шейки бедра, - рассказали в ЦГБ № 7.

Остеопороз занимает четвертое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. По данным Российских эпидемиологических исследований больше всего риску повторного перелома подвержены женщины старше 60 лет.

Переломы костей при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, например, при падении. Переломы позвонков могут случиться при подъеме тяжестей, тряске при езде. Наиболее серьезны переломы шейки бедра, которые обычно встречаются у ослабленных пациентов пожилого возраста.

- Остеопороз, причиняющий немалые страдания, приводящий к инвалидности, стал чрезвычайно важной социально-экономической проблемой, - поделились специалисты центра.

Первые несколько месяцев центр будет работать в пилотном режиме. Если пациентов будет много, то прием по остеопорозу здесь будет вести не один, а несколько специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU