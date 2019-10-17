Впервые в России представлен революционный чайник Polaris PWK 1759CGL с заливом воды без открытия крышки

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-17T16:01:56+03:00

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Встречайте новинку от Polaris: электрический чайник с новой запатентованной технологией залива воды WaterWayPro.

Наливайте воду в чайник, не открывая крышку! Европейские инженеры Polaris разработали безупречно спроектированную крышку чайника с клапаном верхнего залива воды. Теперь не нужно лишних движений. Просто подставьте чайник под струю воды и клапан крышки откроется сам под давлением жидкости.

Крышка полностью съемная, поэтому чайник прост в уходе и его легко мыть.

В крышку встроен стальной фильтр для очистки воды, задерживающий накипь.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Корпус чайника выполнен из высококачественного термостойкого стекла, которое не боится резких перепадов температур: сразу же после закипания можно вылить горячую воду и тут же без опаски налить холодную.

На внешнюю поверхность корпуса с двух сторон нанесена шкала уровня воды для удобства использования, объем чайника - 1,5 литра.

В чайнике установлен английский контроллер STRIX, который обеспечивает надежность и долговечность работы. Контроллер рассчитан на 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.

Органичный внешний вид чайника подчеркивает ярко-синяя внутренняя неоновая подсветка, это не только стильное дополнение, но и удобное технологическое решение.

Модель Polaris PWK 1759CGL представлена в двух цветах: в стеклянном корпусе в строгом черном цвете или в черном в сочетании с белыми элементами.

Электрический Чайник Polaris PWK 1759CGL - стильный технологичный гаджет для кухни и удобный высокоэффективный прибор.

Polaris - высокие технологии у вас дома.

Гарантия - 3 года.