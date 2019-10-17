Областные депутаты оценили развитие Нижнего Тагила

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-17T16:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области продолжаются «Дни муниципальных образований». В рамках мероприятия депутатам регионального Заксобрания презентовали развитие Нижнего Тагила, мэром которого ровно год назад стал Владислав Пинаев.

По мнению депутатов, Нижний Тагил продолжает динамично развиваться, обновляется городская инфраструктура, реализуются социальные проекты.

По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, в Нижнем Тагиле лучший театр, замечательный цирк.

- Думаю, что жители Нижнего Тагила считают свой город лучшим не только в Свердловской области, но и в стране, - рассказала после презентации Людмила Бабушкина.

Глава города Владислав Пинаев (слева) говорит, что горожане принимают активное участие в развитии Нижнего ТагилаФото: Алексей БУЛАТОВ

Через три города второму по величине городу региона исполнится 300 лет. В презентации руководство города представило планы по развитию к юбилею. Здесь построят мост через Тагильский пруд, большой легкоатлетический комплекс, а также реконструируют музейный комплекс.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что уже воплощенные в жизнь проекты сделаны с участием горожан, городских депутатов и правительства региона. Также активное участие в развитии Нижнего Тагила принимает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU