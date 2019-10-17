2019-10-17T15:24:03+03:00
Общество

Школы Екатеринбурга могут перевести на пятидневку

Игорь Володин считает, что у учеников большие нагрузки
Лев ИСТОМИНЕвгений Стоянов
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Спикер Гордумы знает о проблеме не понаслышкеСпикер Гордумы знает о проблеме не понаслышкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил ввести в городских школах пятидневную рабочую неделю, потому что за шесть дней обучения в неделю ученики сильно устают. А у родителей нет возможности провести полноценные выходные со своими детьми.

К этому нужно прибавить время, которое дети и подростки тратят на занятия в кружках. Все это ведет к переутомлению и снижению интереса к учебе. По словам Володина, отца четверых детей, к нему постоянно обращаются избиратели с просьбой посодействовать снижению нагрузки в школах Екатеринбурга.

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах обучение во всех классах переведено на формах пятидневки. А в уральской столице это правило распространяется только на учеников первых классов. Полностью на такой режим переведены лишь 23 из 163 школ.

По словам депутата гордумы Галины Арбузовой, сегодня каждая школа имеет право самостоятельно пересматривать свой учебный план. Игорь Володин в ближайшее время отправит предложение о сокращении рабочей недели для школьников в постоянную комиссию по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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