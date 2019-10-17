2019-10-17T15:22:30+03:00
Общество

Екатеринбуржцев зовут посмотреть вторую «Малифисенту» в формате RealD 3D

Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, нужно поучаствовать в конкурсе
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцев зовут посмотреть вторую часть «Малифисенты» в формате RealD 3DЕкатеринбуржцев зовут посмотреть вторую часть «Малифисенты» в формате RealD 3D
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Екатеринбуржцев зовут посмотреть вторую часть фэнтези «Малифисента: Владычица тьмы» в формате RealD 3D в «КИНО ОККО». Фильм выходит в российский прокат уже 17 октября и рассказывает историю через несколько лет после того, как Малефисента (которую играет Анджелина Джоли) наложила злые чары на принцессу Аврору (ее играет Эль Фаннинг). Фильм расскажет о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках.

Несколько счастливчиков смогут первыми увидеть картину в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» в новом варианте. Для этого нужно принять участие в конкурсе на нашей странице «ВКонтакте».

Технология RealD использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D-очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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