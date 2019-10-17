На Урале по требованию прокуратуры заблокировали интернет-магазины нелегальных электроудочек

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-17T15:20:42+03:00

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На Урале по требованию прокуратуры заблокировали три интернет-магазина с электроудочками, которые запрещены на территории РФ. На страницах сайтов был подробно расписан механизм работы самого товара, а также указаны способы оплаты и доставки и контактные данные продавца.

- В соответствии с законодательством РФ о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов электроудочки являются запрещенным орудием лова, потому что приводят к себе рыб, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - А то, что вся эта информация находится в открытом доступе, подталкивает других людей к совершению преступления.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать все три сайта и включить в их Единый реестр сетевых адресов, которые запрещены на территории РФ. Суд с решением согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU