Екатеринбуржцев приглашают сдать тест на ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-17T12:30:46+03:00

Мобильные пункты будут работать по вечерам во всех районах города

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Теперь в Екатеринбурге можно сдать экспресс-тест на ВИЧ еще быстрее. С 15 октября во всех районах города будут работать мобильные пункты. А кабинет быстрого тестирования на ВИЧ в областном центре СПИДа на Ясной,46 увеличит время работы по будням - с 9:00 до 18:00.

- В этом кабинете любой желающий анонимно и бесплатно может пройти тестирование за 15 минут и получить консультацию по вопросам лечения данного заболевания, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для тех, кто не успевает в указанное время в облцентр, по вечерам будут работать тест-мобили во всей районах города. Показываем графики и адреса:

Список мест и график работы тест-мобилей. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU