Николай Коляда получил грант в три миллиона на проведение театрального фестиваля

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-17T12:03:45+03:00

В этом году «Коляда-Plays» пройдет с 1 по 10 ноября уже в 13-й раз

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Правительство Свердловской области выделило грант в три миллиона рублей Николаю Коляде на проведение международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Сам драматург подтвердил «Комсомолке» эту информацию.

В этом году фестиваль пройдет с 1 по 10 ноября, уже в 13-й раз. До 2018 года фестиваль всегда проводился летом, однако в прошлом году его сдвинули на осень из-за ЧМ-2018 по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU