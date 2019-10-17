Николай Коляда получил грант в три миллиона на проведение театрального фестиваля
В этом году «Коляда-Plays» пройдет с 1 по 10 ноября уже в 13-й раз
Николай Коляда получил грант в три миллиона на проведение театрального фестиваля «Коляда-Plays»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Свердловской области выделило грант в три миллиона рублей Николаю Коляде на проведение международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Сам драматург подтвердил «Комсомолке» эту информацию.
В этом году фестиваль пройдет с 1 по 10 ноября, уже в 13-й раз. До 2018 года фестиваль всегда проводился летом, однако в прошлом году его сдвинули на осень из-за ЧМ-2018 по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU