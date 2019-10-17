2019-10-17T11:42:36+03:00
Общество

Федеральная сетевая компания провела на Урале уникальные работы по замене изоляции на линии 500 кВ без ее отключения

На ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Магнитогорская – Смеловская» выполнены работы по замене изоляторов без отключения напряжения
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Работы на линиях электропередачи 500 кВ без их отключения проводятся достаточно редко из-за климатических ограниченийРаботы на линиях электропередачи 500 кВ без их отключения проводятся достаточно редко из-за климатических ограничений
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На ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Магнитогорская – Смеловская» выполнены работы по замене изоляторов без отключения напряжения. Это позволило не выводить линию из текущей схемы энергоснабжения, существенно снизить время на выполнение ремонтных мероприятий, а также сохранить высокую надежность схемы снабжения потребителей города Магнитогорск, в том числе одного из крупнейших в России и СНГ металлургических комбинатов.

Работы на линиях электропередачи 500 кВ без их отключения проводятся достаточно редко из-за климатических ограничений (к ним относятся осадки, сильный ветер, туман и мокрая почва). Такие мероприятия требуют участия электромонтеров высшей квалификации, прошедших специальное обучение и получивших практические навыки на тренировочном полигоне.

При проведении ремонтов на энергообъектах 500 кВ и выше под напряжением используется специальный такелаж и экранирующий костюм из металлизированной ткани, все элементы которого соединены между собой и прикреплены к заземляющему устройству, что позволяет защитить человека от вредного воздействия электрического поля.

В мероприятии по замене изоляторов на ЛЭП были задействованы восемь специалистов. Работы проводились на высоте более 20 м. Замена изоляции прошла успешно, без снижения надежности энергоснабжения потребителей.

ВЛ 500 кВ Магнитогорская – Смеловская связывает ключевые центры питания Челябинской области – подстанции 500 кВ «Магнитогорская» и «Смеловская». От работы ЛЭП зависит надежность электроснабжения Магнитогорска с населением более 400 тыс. человек, а также крупных промышленных предприятий, в том числе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

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