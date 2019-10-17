Слесарь, безработный и продавщица: что рассказали о себе подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной
В Ленинском районном суде в эти минуты проходит главный процесс недели - суд по избранию меры пресечения криминальной троице, подозреваемой в жестоком убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной.
Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом попросила сторона обвинения, так как журналисты могли услышать детали расследования. Но некоторые детали журналисты все-таки узнать смогли. Например, то, что говорили о себе предполагаемые преступники.
Вот, что о себе рассказал Марат Ахметсафин. До этого он признался, что зарезал Ксению.
- Родился 7 февраля 1977 года, - бубнит таксист. - Женат, трое детей. Старшему ребенку 15 лет. По образованию - слесарь. Ранее не судим.
Другой подозреваемый – Михаил Федорович также рассказал, что имеет детей. У него их двое. Сын 2005 года рождения и 5-летняя дочь. Федорович имеет неоконченное высшее образование (4 курса), раньше работал слесарем, позже сидел без работы, перебиваясь случайными заработками. До этого он уже отсидел семь лет в колонии, за то что угнал автомобиль друга, угрожая ему пистолетом.
Знакомые Федоровича говорят про него: "Скользкий тип", сожительницу избивал, в родном Копейске его разыскивала полиция, так как он избил родителей невесты и вымогал у них деньги.
В ходе сегодняшнего суда Федорович попросил прощения у родных убитой Ксении Каторгиной.
Сожительница Федоровича Екатерина Меньшикова также проходит по делу, как подозреваемая в убийстве девушки.
- Проживаю в Копейске Челябинской области. Замужем, гражданка РФ. Один ребенок 2,5 года. Ребенок остался с тетей. Образование у меня 11 классов, работала неофициально продавцом и мастером. Живу по улице Республиканской, 16б. Задержана 15 октября, - отчитывается Екатерина.
Кстати, вчера мы поговорили с подругами Меньшиковой. Они рассказали, что Федорович ее регулярно избивал, а уйти от него женщина боялась. Подруги не исключают, что сожитель мог заставить ее пойти на преступление.
Сейчас судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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