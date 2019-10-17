«Самое страшное в работе – формализм»: новый начальник свердловского главка устроил разнос в полиции Заречного

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-17T11:36:44+03:00

Александр Мешков приехал в местный отдел МВД и выяснил, что он отстает по показателям

Изменить размер текста: A A

Новый начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков приступил к рабочим поездкам по подразделениям гарнизона и ознакомился с обстановкой их деятельности за 9 месяцев этого года. Первым на очереди оказался отдел полиции Заречного.

Поводом для визита стали низкие показатели в работе по ряду направлений – отдел занимает одно из последний мест в гарнизоне.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

- В этом подразделении, безусловно, есть и положительные результаты в борьбе с криминалом. Но, в целом, с начала года на территории на 42,2% увеличилось количество правонарушений, подскочила кривая тяжких и особо тяжких преступлений – в том числе, разбоев, грабежей, краж автотранспорта и мошенничества в отношении пожилых людей, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Начальник полицейского главка Мешков обозначил четкие задачи и сроки по устранению всех перечисленных недостатков, а личному составу было рекомендовано наладить отношения со всеми ведомствами.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

- Самое страшное в работе – формализм. Это недопустимо вообще с людьми, а по ситуациям с несовершеннолетними тем более. С целью профилактики детской преступности мной принято решение закрепить за офицерами трудных подростков, - заключил Мешков.

Но не все так плохо: некоторым сотрудникам ГИБДД под громкие аплодисменты вручили погоны с первой офицерской звездой младшего лейтенанта.

ИСТОЧНИК KP.RU