2019-10-17T11:34:40+03:00
Происшествия

Прятался в ХМАО: в Екатеринбурге в тюрьму отправили мужчину, который скрывался от полиции 15 лет

За избиение и грабежи ему назначили 18 лет колонии строгого режима
Мария Трапезникова
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Свердловский областной суд отправил в тюрьму мужчину, который 15 лет скрывался от полиции в ХМАО, его обвиняют в избиениях и грабежахСвердловский областной суд отправил в тюрьму мужчину, который 15 лет скрывался от полиции в ХМАО, его обвиняют в избиениях и грабежахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной суд вынес приговор уроженцу Харьковской области, Руслану Колесникову. Его обвиняют в целом ряде преступлений: в грабеже, избиении охранника при исполнении и почтальона, который доставлял пенсии. Больше того, он скрывался от полиции 15 лет: преступления он совершал в 2004 году.

- Колесников вместе с семью соучастниками собирался обокрасть территорию шахты. Для этого злоумышленники разделились: двое остались на разных участках, ведущих к территории складов, чтобы «постоять на шухере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого Колесников и еще двое мужчин перелезли через забор и подошли к КПП, где находился охранник. Когда тот вышел на улицу, обвиняемый напал на него и нанес не меньше трех ударов по голове, а затем спрятал обратно в КПП и связал оборванными телефонными проводами.

После отключения сигнализации злодеи взломали замки и похитили оборудование на 1,3 миллиона рублей.

- Следующее преступление они совершили в декабре – напали на почтальона, который разносил пенсионерам пенсии. Они точно также разделились и стали поджидать – когда к 9 утра в подъезд вошла почтальон, Колесников напал на нее, выстрелив из ружья в сотрудника ЧОП, который сопровождал женщину.

Почтальон бросилась бежать, но ее догнали и ударили прикладом по голове.

- Колесников похитил из ее сумки больше 206 тысяч рублей, после чего сбежал с места преступления, - добавили в прокуратуре.

Соучастников поймали и осудили еще в 2006 году, а сам Колесников 15 лет скрывался от полиции в ХМАО. В итоге, его задержали в марте 2019 года. Свердловский суд назначил ему за содеянное 18 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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