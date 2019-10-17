Свердловская «Тайга» рассчиталась за долги деревьями

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-17T10:40:36+03:00

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Приставы Свердловской области арестовали у тавдинской пилорамы «Тайга» больше 1 600 кубических метров древесины за долги по налогам – порядка семи миллионов рублей.

- Судебные приставы арестовали часть оборудования пилорамы, станки кромкообрезные, а также готовую продукцию: 180 кубических метров леса, 600 кубометров доски, 100 кубов опила и 800 угля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Если в ближайшее время вся сумма не будет оплачена, то пилораму просто пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU