2019-10-17T10:40:36+03:00
Общество

Свердловская «Тайга» рассчиталась за долги деревьями

Пилорама накопила порядка семи миллионов рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловская пилорама рассчиталась с долгами деревьямиСвердловская пилорама рассчиталась с долгами деревьямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Приставы Свердловской области арестовали у тавдинской пилорамы «Тайга» больше 1 600 кубических метров древесины за долги по налогам – порядка семи миллионов рублей.

- Судебные приставы арестовали часть оборудования пилорамы, станки кромкообрезные, а также готовую продукцию: 180 кубических метров леса, 600 кубометров доски, 100 кубов опила и 800 угля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Если в ближайшее время вся сумма не будет оплачена, то пилораму просто пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и гололеде
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Екатеринбуржцев приглашают сдать тест на ВИЧ
Николай Коляда получил грант в три миллиона на проведение театрального фестиваля
Федеральная сетевая компания провела на Урале уникальные работы по замене изоляции на линии 500 кВ без ее отключения
Слесарь, безработный и продавщица: что рассказали о себе подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной
«Самое страшное в работе – формализм»: новый начальник свердловского главка устроил разнос в полиции Заречного
Прятался в ХМАО: в Екатеринбурге в тюрьму отправили мужчину, который скрывался от полиции 15 лет
S&P подтвердило стабильный прогноз по рейтингу УБРиР
Вода в домах жителей Нижнего Тагила соответствует всем нормам
Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной попросил прощения у ее родителей
В чем выгода индивидуального инвестиционного счета для облигаций федерального займа
Газовику, из-за которого взорвались четыре квартиры в Нижней Салде, дали 160 часов исправительных работ
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной семь лет провел в тюрьме
Один погиб, трое ранены: екатеринбуржец, устроивший массовое ДТП, получил год тюрьмы
Под Екатеринбургом за 44 миллиона починят трассу
Доставайте зимние вещи: к концу недели Екатеринбург завалит снегом
Неоднократно сбегал из дома: в Екатеринбурге больше недели ищут подростка в сером костюме
У пропавшей студентки из Екатеринбурга накануне нашли наркотики
Уральские «лисички» обыграли бельгийцев на первом матче Евролиги