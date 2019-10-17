2019-10-17T10:31:00+03:00
Общество

Вода в домах жителей Нижнего Тагила соответствует всем нормам

За этим следит городской «Водоканал-НТ»
Лев ИСТОМИН
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Вода на пути в дома горожан очищается в соответствии с нормативами. Фото: читатель "КП"Вода на пути в дома горожан очищается в соответствии с нормативами. Фото: читатель "КП"
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В Нижнем Тагиле собирают подписи за очистку Черноисточниского водохранилища, откуда в дома половины горожан поступает питьевая вода.

Проект реабилитации водоема будут финансировать только с 2021 году, однако общественники говорят, что работы нужно начинать раньше. Проблема в том, что Черноисточинское водохранилище затянуто серо-зелеными водорослями, из-за чего вода стала грязной.

В мэрии Нижнего Тагила корреспондента «КП-Екатеринбург» заверили, что вода, поступающая в дома горожан, соответствует всем санитарно-эпидемиологическим показателям.

- Поймите, мы не отвечаем за состояние воды в водоеме, потому что пруд расположен в другом муниципалитете. Наша задача, ее очистить и подать в дома в соответствующем качестве, - говорят в администрации города. – Эта вода соответствует всем нормам, установленным законодательством. За это отвечает предприятие «Водоканал НТ».

Проект реабилитации Черноисточинского водохранилища разрабатывали год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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