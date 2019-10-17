2019-10-17T10:32:08+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной попросил прощение у ее родителей

В эти минуты криминальной троице выбирают меру пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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В суде Федорович скрывает свое лицо от прессы.В суде Федорович скрывает свое лицо от прессы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районном суде идет главный процесс этой недели – предполагаемые убийцы Ксении Каторгиной ждут решения суда по поводу избрания им меры пресечения.

Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом попросила сторона обвинения, так как журналисты могли услышать детали расследования.

Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ

Как передает наш корреспондент Олег Галимов, который сейчас находится в зале суда, когда криминальную троицу выводили из зала суда, один из подозреваемых попросил прощения у родных убитой Ксении Каторгиной.

- Федорович заявил, что раскаивается и попросил прощения у родных Ксении, - рассказал наш корреспондент.

Также он поговорил со следователем СК, который ведет дело. Силовик рассказал, что ходатайствовал о том, чтобы суд оставил всех трех подозреваемых под стражей на два месяца.

Мужчина отсидел семь лет и освободился в 2017 году. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина отсидел семь лет и освободился в 2017 году. Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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