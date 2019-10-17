Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной попросил прощение у ее родителей
В Ленинском районном суде идет главный процесс этой недели – предполагаемые убийцы Ксении Каторгиной ждут решения суда по поводу избрания им меры пресечения.
Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом попросила сторона обвинения, так как журналисты могли услышать детали расследования.
Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ
Как передает наш корреспондент Олег Галимов, который сейчас находится в зале суда, когда криминальную троицу выводили из зала суда, один из подозреваемых попросил прощения у родных убитой Ксении Каторгиной.
- Федорович заявил, что раскаивается и попросил прощения у родных Ксении, - рассказал наш корреспондент.
Также он поговорил со следователем СК, который ведет дело. Силовик рассказал, что ходатайствовал о том, чтобы суд оставил всех трех подозреваемых под стражей на два месяца.
Мужчина отсидел семь лет и освободился в 2017 году. Фото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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