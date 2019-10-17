Газовику, из-за которого взорвались четыре квартиры в Нижней Салде, дали 160 часов исправительных работ

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-17T10:11:25+03:00

Инцидент произошел еще в январе этого года

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Сегодня, 17 октября, Верхнесалдинский суд вынес обвинительный приговор сотруднику газовой компании Алексею Горланову, из-за которого в январе этого года взорвались четыре квартиры в жилом доме.

Напомним, что инцидент произошел 18 января. В дом в Нижней Салде газовики пришли на плановые работы по техническому обслуживанию. В одной из квартир работал Горламов: он заменял кран на газовой трубе, которая была подсоединена к газовой плите.

- В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Из-за пожара были уничтожены отделка квартиры, личные и домашние вещи, а также повреждены отделка и личные вещи еще в трех соседних квартирах дома.

Сегодня суд назначил Алексею Горланову наказание в виде 160 часов исправительных обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU