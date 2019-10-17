2019-10-17T10:07:42+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»

С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ
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Вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБВклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Минимальная сумма по вкладу «Прогноз отличный» составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 200, 400 или 1100 дней. Процентная ставка зависит от срока размещения средств и валюты вклада. В рублях на срок 200 дней действует ставка 6,1% годовых, на срок 400 дней – 6,7%, на срок 1100 дней – 7,5% годовых. В долларах США на срок 200 дней действует ставка 1,2% годовых, на срок 400 дней – 1,4%, на срок 1100 дней – 1,8% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада и автоматическое продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Также Банк УРАЛСИБ предлагает срочный вклад «Янтарь». Минимальная сумма вклада составляет 3 млн рублей или 45 тысяч долларов США. Вклад можно открыть на срок 500 дней. Процентная ставка по вкладу «Янтарь» составляет 7% годовых при размещении средств в рублях и 1,7% годовых – при открытии вклада в долларах США. В течение срока действия вклада «Янтарь» при обращении клиента в офис Банка и по его желанию возможна одна расходная операция в целях размещения средств в инвестиционные продукты, оформляемые Банком. Средства могут быть направлены на приобретение паев ПИФ, оформление полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, индивидуального инвестиционного счета, а также других инвестиционных продуктов, предлагаемых Банком УРАЛСИБ. При этом неснижаемый остаток вклада должен составить не менее 1 млн рублей или 15 тысяч долларов США. Иные расходные операции, а также пополнение вклада не предусмотрены. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование и продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Подробную информацию и полные условия по срочным депозитам «Прогноз отличный» и «Янтарь» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) илина сайте Банка.

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