2019-10-17T09:54:40+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной семь лет провел в тюрьме

Он отбывал наказание за разбой
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Екатерину Меньшикову ведут в зал судаЕкатерину Меньшикову ведут в зал судаФото: Олег ГАЛИМОВ
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Один из подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной ранее семь лет провел в местах лишения свободы за участие в разбойном нападении.

Речь идет о Михаиле Федоровиче, который совершил преступление в 2010 году и вышел на свободу только в феврале 2017 года.

У 27-летнего мужчины есть двое детей, старшему – 15 лет, дочери – 4 года. Он получал высшее образование, но закончил только 4 курса. Постоянной работы у него не было, подрабатывал изредка слесарем.

Подозреваемых в убийстве молодой девушке в Екатеринбурге ведут в суд.С места событий передают корреспонденты "КП-Екатеринбург"Олег ГАЛИМОВ

Сегодня в Ленинском районом суде Екатеринбурга всем троим подозреваемым определят меру пресечения. «КП-Екатеринбург» следит за событиями в зале суда. На скамье подсудимых – Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович, которые зарезали продавца автомобиля, а после скинули тело девушки в колодец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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