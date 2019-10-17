Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной семь лет провел в тюрьме

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-17T09:54:40+03:00

Он отбывал наказание за разбой

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Один из подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной ранее семь лет провел в местах лишения свободы за участие в разбойном нападении.

Речь идет о Михаиле Федоровиче, который совершил преступление в 2010 году и вышел на свободу только в феврале 2017 года.

У 27-летнего мужчины есть двое детей, старшему – 15 лет, дочери – 4 года. Он получал высшее образование, но закончил только 4 курса. Постоянной работы у него не было, подрабатывал изредка слесарем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738330" frameborder="0"></iframe> Подозреваемых в убийстве молодой девушке в Екатеринбурге ведут в суд.С места событий передают корреспонденты "КП-Екатеринбург"Олег ГАЛИМОВ

Сегодня в Ленинском районом суде Екатеринбурга всем троим подозреваемым определят меру пресечения. «КП-Екатеринбург» следит за событиями в зале суда. На скамье подсудимых – Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович, которые зарезали продавца автомобиля, а после скинули тело девушки в колодец.

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ИСТОЧНИК KP.RU