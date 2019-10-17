2019-10-17T11:39:16+03:00
Происшествия

Один погиб, трое ранены: екатеринбуржец, устроивший массовое ДТП, получил год тюрьмы

Его отправили отбывать наказание в колонию-поселение
Мария Трапезникова
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екатеринбуржец, который устроил массовое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое ранены, получил всего год тюрьмыекатеринбуржец, который устроил массовое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое ранены, получил всего год тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировградский районный суд отправил вынес приговор жителю Екатеринбурга. Его обвинили в провоцировании массового ДТП, в результате которого погиб человек, и еще трое получили тяжелые травмы.

- Трагедия произошла 25 января этого года. Вечером обвиняемый, управляя автомобилем «Лада», не учел дорожные условия и выехал на встречку, и после этого столкнулся с иномаркой Honda, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из-за жесткого столкновения пассажир, который находился в автомобиле виновника аварии, скончался на месте. Тяжелые травмы получил маленький ребенок. Кроме того, сильно пострадали еще два пассажира Honda.

- В ходе рассмотрения уголовного дела в суде, мужчина полностью вину признал, - уточнили в прокуратуре.

И только после этого Кировградский районный суд назначил виновнику аварии 1 год и 3 месяца тюрьмы с отбываем в колонии-поселении, а также лишил прав на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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