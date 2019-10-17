Неоднократно сбегал из дома: в Екатеринбурге больше недели ищут подростка в сером костюме
Полиция Екатеринбурга больше недели разыскивает 14-летнего Пирова Данила Баходуровича. 8 октября, около 12:00, подросток ушел из дома по улице Восточная,10 – и до сих пор его никто не может найти. Известно, что Данил неоднократно сбегал из дома.
- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, темные густые волосы и карие глаза.
На момент ухода из дома был одет в серое спортивное трико, серую толстовку с капюшоном, черную вязаную шапку и темно-серые кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Данила Пирова, сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-11, +7 (904) 549-67-00 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU