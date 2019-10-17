2019-10-17T06:47:00+03:00
Спорт

Уральские «лисички» обыграли бельгийцев на первом матче Евролиги

Итоговый счет составил 87:79 в пользу нашей команды
Мария Трапезникова
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Волейболистки из УГМК обыграли бельгийскую сборнуюВолейболистки из УГМК обыграли бельгийскую сборную
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Накануне, 16 октября, состоялся первый матч группового этапа Евролиги. На площадку бельгийского городка Шарлеруа вышли наши действующие чемпионки Евролиги УГМК и местная команда «Касторс Брэйн».

С первых минут встречи «лисицы» задали высокий темп игры, полностью контролировали соперника в защите и борьбу на щитах и долго не давали подобраться к себе.

- В конце третьего десятиминутного отрезка разница в пользу УГМК достигла отметки в 24 очка, но к концу матча разрыв сократился, потому что «лисицы» стали допускать ошибки, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Но, несмотря на это, наша команда все равно победила со счетом 87:79.

Следующий мачт волейболистки отыграют дома, 23 октября, с БК «Надежда» из Оренбурга, который они накануне обыграли, будучи в гостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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