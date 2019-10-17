2019-10-17T06:08:23+03:00
Общество

Для тех, кто очень ждал: «Победе» разрешили летать из Екатеринбурга в Гоа

Авиакомпания пыталась добиться этого с 2016 года
Мария Трапезникова
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"Победе", наконец, разрешили летать из Екатеринбурга в Гоа"Победе", наконец, разрешили летать из Екатеринбурга в ГоаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще одна отличная новость с утра для тех, кто устал от работы и мечтает о том, чтобы улететь к теплому песочку и океану – авиакомпании «Победа» разрешили летать из Екатеринбурга в Гоа (Индия).

Соответствующее постановление появилось на сайте Росавиации. В нем говорится, что права перевозки пассажиров «Победа» добивалась с 2016 года. Что ж, у нее получилось. Рейсы к Аравийскому морю будут совершаться два раза в неделю, но по каким конкретно дням – пока неизвестно. О том, во сколько обойдутся билеты, тоже не ясно.

Кроме того, в приказе есть информация еще о семи новых рейсах, совершаемых из столицы Урала. Так, «Уральским авиалиниям» дали допуск на полеты в Нур-Султан (7 раз в неделю) и по маршруту Екатеринбург – Шицзячжуан – Бангкок (2 раза в неделю), а с двух до пяти полетов в неделю увеличится число рейсов по маршруту Екатеринбург – Сиань – Бангкок.

А вот полеты в Стамбул у «УА», наоборот, отозвали, потому что не был выполнен норматив полетов: они должны были летать два раза в неделю, но этого не произошло в течение двух последних сезонов.

Раньше мы писали, что с 27 октября до 31 декабря из столицы Урала будет летать прямой рейс в Доминикану. Также с 18 октября Кольцово запускает прямые рейсы до Нижнего Новгорода, а с 27 октября – до Казани. Через столицу Татарстана, кстати, с этого же дня будут летать рейсы до Харбина. А с 28 декабря можно будет улететь прямо в Мюнхен – тоже прямым рейсом! Кстати, если все эти новости возбудили у вас аппетит, то посмотрите, какие новинки в бортовом меню для пассажиров приготовили сотрудники Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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