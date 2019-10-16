«Цены были только на сенсорном экране»: на Урале аптеку заставили правильно оформить ценники

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-16T18:25:42+03:00

Жители города могли узнать цену только у фармацевта или на сенсорном экране Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урале аптеку заставили правильно оформить ценники. Покупатели пожаловались на аптечный пункт «Живика» в Новоуральске. Жители города могли узнать цену только у фармацевта или на сенсорном экране, установленного в торговом зале. Бумажных ценников, которые должны быть на товарах, в аптеке не было.

- В связи с тем, что применяемый способ информирования потребителей нельзя расценивать как доведение информации о товаре в наглядной и доступной форме, позволяющей потребителю правильно, своевременно и самостоятельно выбрать товар, исходя из его цены и аналогов, прокуратурой было подготовлено исковое заявление о возложении обязанности обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Сделать удобные для покупателей ценники аптека должна в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU