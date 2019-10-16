2019-10-16T18:25:42+03:00
Общество

«Цены были только на сенсорном экране»: на Урале аптеку заставили правильно оформить ценники

Покупатели пожаловались на аптечный пункт в Новоуральске
Алина СУРИНА
Поделиться:
Жители города могли узнать цену только у фармацевта или на сенсорном экранеЖители города могли узнать цену только у фармацевта или на сенсорном экранеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале аптеку заставили правильно оформить ценники. Покупатели пожаловались на аптечный пункт «Живика» в Новоуральске. Жители города могли узнать цену только у фармацевта или на сенсорном экране, установленного в торговом зале. Бумажных ценников, которые должны быть на товарах, в аптеке не было.

- В связи с тем, что применяемый способ информирования потребителей нельзя расценивать как доведение информации о товаре в наглядной и доступной форме, позволяющей потребителю правильно, своевременно и самостоятельно выбрать товар, исходя из его цены и аналогов, прокуратурой было подготовлено исковое заявление о возложении обязанности обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Сделать удобные для покупателей ценники аптека должна в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пройдет международный кулинарный фестиваль
Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
«Медведев в городе»: Екатеринбург встал в многокиломметровые пробки
В Екатеринбург завтра придут заморозки
В Екатеринбурге гомосексуалист ограбил центр ЛГБТ
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
Газовики Екатеринбурга ходят с проверкой по квартирам
Федеральная сетевая компания в рамках акции «Неделя без турникетов» провела экскурсию для школьников на подстанцию 500 кВ «Южная»
Избили и зарезали: в Тюмени раскрыли убийство свердловчанина 29-летней давности
Фотографии с «боевого поста»: Музей истории Екатеринбурга раскрывает тайны строительства Медгородка
Отставить пугаться: во всех городах Урала завтра завоют сирены
Арт-объект екатеринбургского художника Тимофея Ради выставили в московском музее
На Урале маленькой девочке-инвалиду выписали бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Откроет городу второе дыхание»: ВИЗ-Правобережный станет новым деловым центром Екатеринбурга
«Ваша парковка может стоить кому-то жизни»: в одном из переулков Уралмаша запретили остановку
Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro
После убийства девушки в Екатеринбурге пропала красивая студентка
«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах
О планах на будущий год: территорию Ural Music Night расширят от стадиона «Екатеринбург Арена» до УПИ