2019-10-16T17:42:35+03:00
Общество

«Медведев в городе»: такси с выставки, где был премьер-министр стоит тысячу рублей

Цены выросли из-за девятибалльных пробок
Алина СУРИНА
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Дмитрий Медведев посетил сегодня выставку «Дорога 2019»Дмитрий Медведев посетил сегодня выставку «Дорога 2019»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Такси с выставки, где был Дмитрий Медведев стоит тысячу рублей. В «Екатеринбург-ЭКСПО» сегодня проходил форум «Дорога 2019». Чтобы доехать оттуда в город таксисты просят тысячу рублей. Цена так выросла из-за девятибалльных пробок и большого спроса на автомобили.

Яндекс- такси, например запросили за поездку 989 рублей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас машины стоят в пробках почти на всех центральных улицах Екатеринбурга. Кроме того есть данные о шести ДТП.

фото: скриншот Яндекс такси

фото: скриншот Яндекс такси

Напомним, Дмитрий Медведев посетил сегодня выставку «Дорога 2019» и похвалил Свердловскую область за хорошие дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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