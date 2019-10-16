СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-16T17:13:01+03:00

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В Екатеринбург завтра придут заморозки. Температура воздуха ночью опустится до - 3 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура поднимется до + 2-4 градусов.

- В последний день рабочей недели - 18 октября, будет облачно, ожидаются осадки в виде снега. Возможно установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут +1-3 градусов, ночью опустятся до - 1-2 градусов мороза, - рассказали специалисты ФГБУ «Уральское УГМС».

В субботу, 19 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров днём покажут 0 градусов, ночью ожидается -4-6 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU