2019-10-16T16:37:06+03:00
Экономика

ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках документа стороны договорились развивать ипотечное кредитование, а также создавать оптимальные условия для участников рынка и потребителей услуг
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С начала 2019 года в ВТБ в рамках партнерских взаимоотношений с «Российской Гильдией Риэлторов» было проведено уже порядка 3 тысяч сделокС начала 2019 года в ВТБ в рамках партнерских взаимоотношений с «Российской Гильдией Риэлторов» было проведено уже порядка 3 тысяч сделок
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Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент «Российской Гильдии Риэлторов» Арсен Унанян подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках документа стороны договорились развивать ипотечное кредитование, а также создавать оптимальные условия для участников рынка и потребителей услуг.

«Сотрудничество с «Российской Гильдией Риэлторов» носит стратегический характер. Это позволит нам найти новые возможности для дальнейшего развития ипотечного кредитования. В настоящее время порядка 75% рынка приходится на готовые квартиры, поэтому ВТБ активно работает в этом сегменте, уделяя повышенное внимание формированию отношений с риэлторами. Банку важно учитывать потребности заемщиков, именно поэтому мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит наиболее выгодные условия при оформлении ипотеки», — отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ.

«Мы считаем важным для себя и для всего ипотечного рынка сотрудничество с ВТБ. Мы благодарны банку за те преференции, которые получают клиенты агентств недвижимости — членов РГР в регионах, за поддержку наших профильных мероприятий, профессиональное отношение, а также за оперативную обратную связь. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы намерены работать над совершенствованием рынка ипотечного кредитования», - отметил Арсен Унанян, президент «Российской Гильдии Риэлторов».

С начала 2019 года в ВТБ в рамках партнерских взаимоотношений с «Российской Гильдией Риэлторов» было проведено уже порядка 3 тысяч сделок на сумму более 5,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошли: Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уральская палата недвижимости, а также Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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