Федеральная сетевая компания в рамках акции «Неделя без турникетов» провела экскурсию для школьников на подстанцию 500 кВ «Южная»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-16T15:55:31+03:00

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Учащиеся 4 класса екатеринбургского лицея № 110 в рамках профориентационной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов» посетили один из крупнейших энергообъектов Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») – подстанцию 500 кВ «Южная». Школьники ознакомились с особенностями работы главного центра питания Екатеринбурга.

В мероприятии приняли участие 20 учеников и их родители. Перед началом экскурсии им рассказали об основных правилах безопасности на энергообъекте. В помещении главного щита управления школьники познакомились с новыми для себя профессиями – узнали, чем занимаются специалисты по релейной защите и оперативный персонал подстанции. В завершении экскурсии прошло практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении человека током.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года. Цель – познакомить школьников, студентов и их родителей с работой промышленных предприятий, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и больше узнать об инженерных профессиях. Организуется Союзом машиностроителей России.

Федеральная сетевая компания и Союз машиностроителей России осуществляют тесное взаимодействие по широкому кругу вопросов в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2018 году. Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров входит в бюро Союза машиностроителей России, возглавляет Комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения данной организации.