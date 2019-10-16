2019-10-16T15:43:02+03:00
Происшествия

Избили и зарезали: в Тюмени раскрыли убийство свердловчанина 29-летней давности

Двое преступников уже умерли
Олег Галимов
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Фото: СУ СКР по Тюменской областиФото: СУ СКР по Тюменской области
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В Тюмени раскрыли убийство вахтовика из Свердловской области 29-летней давности. Тогда 38-летнего мужчину избили и зарезали у железнодорожного вокзала.

- В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что потерпевшим был 38-летний житель Свердловской области, работавший вахтовым методом на тюменском севере. На поиски предполагаемых злоумышленников был ориентирован весь личный состав областной милиции, однако, лиц, совершивших убийство, установить не удалось. По истечению процессуальных сроков следствия производство по делу приостановили, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сыщикам удалось доказать причастность 55-летнего мужчины к убийству, на допросе он признался в преступлении и назвал имена подельников. Двое из них в силу возраста и вредных привычек уже умерли, а двое 57-летних убийц проживали на территории областного центра и Тюменского района.

В Тюмени раскрыли убийство вахтовика из Свердловской области 29-летней давности.Видео: УМВД по Тюменской области

- У полицейских есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Если Вы обладаете значимой для полиции информацией о данных лицах, просьба обращаться по телефонам: 02 (стационарный) или 102 (мобильный), - добавили в полиции.

Недавно мы рассказывали про преступление 27-летней давности, которое удалось раскрыть лишь в 2005 году. Тогда в Екатеринбурге был жестоко убит 8-летний сын бизнесмена. Недавно детоубийца снова оказался за решеткой после попытки изнасилования девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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