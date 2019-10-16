Отставить пугаться: во всех городах Урала завтра завоют сирены

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-16T14:47:12+03:00

Завтра во всех районах Екатеринбурга будут тестировать сирены Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Завтра во всех городах Свердловской области будут тестировать систему оповещения населения в случае ЧС. Так что в Екатеринбурге во всех районах ровно в 11:30 завоют электросирены.

- Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Точно такой же тест проходили сегодня сирены в Чкаловском районе. Повторная проверка состоится 23 октября, также в 1:30.

ИСТОЧНИК KP.RU