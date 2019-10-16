«Откроет городу второе дыхание»: ВИЗ-Правобережный станет новым деловым центром Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-16T13:53:14+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах по развитию ВИЗа-Правобережного. По его словам, микрорайон станет новым деловым центром города. Об этом он заявил во время выступления на международном форуме «Дорога-2019».

- В самом сердце Екатеринбурга мы намерены создать еще один центр экономической, социальной и деловой активности. Комплексное освоение площадки на берегу Верх-Исетского водохранилища станет наглядным примером применения качественно новых подходов к развитию городской среды, инфраструктуры и урбанистики будущего, - рассказал губернатор.

Согласно проекту планируется продлить проспект Ленина до новой набережной Верх-Исетского пруда. Это снизит потоки машин и снизит нагрузку на экологию и, таким образом, «откроет второе дыхание городу».

Напомним, что ранее планировалось на площадке этого микрорайона провести ЭКСПО-2025 и Универсиаду-2023. Однако если первое в Екатеринбурге вообще проводиться не будет, то второе перенесли в район «Екатеринбург-ЭКСПО».

ИСТОЧНИК KP.RU