2019-10-16T12:57:50+03:00
Экономика

Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro

Доказано: сухой воздух отрицательно влияет на организм взрослых, детей и животных
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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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Доказано: сухой воздух отрицательно влияет на организм взрослых, детей и животных. Обеспечить благоприятный климат дома, уменьшить количество пыли и предотвратить размножение вредных микроорганизмов и вирусов поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD.

Наливайте воду в прибор одним движением руки:

· просто сняв верхнюю крышку с увлажнителя

· или вынув бак для воды, который оборудован ручкой для переноски.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Объем резервуара для воды - 5 литров, что равно 35 часам непрерывной работы. При этом, если вода в резервуаре закончится, увлажнитель воздуха автоматически отключится. Выносной гигрометр с точностью определит и автоматически поддержит заданный уровень влажности в помещении.

Прибор также оборудован:

· тремя скоростями подачи пара

· возможностью дистанционного управления (пульт в комплекте)

· функцией "Теплый пар" для более быстрого насыщения воздуха влагой

· ионизацией для очищения воздуха и нейтрализации вредного для человека статического электричества

· ароматизацией воздуха - добавьте пару капель любимого масла в специальную капсулу для аромамасел, установленную в основании увлажнителя, и наслаждайтесь успокаивающим ароматом хвойного леса или бодрящим цитрусовым запахом.

Ароматизация воздуха помогает создать ощущение уюта дома, способствует расслаблению и оздоровлению организма человека.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD прост и понятен в управлении:

на многофункциональном LED дисплее отображается уровень влажности и температуры в помещении. С помощью сенсорной панели управления легко установить скорость подачи пара, таймер автоотключения или ночной режим. Во ночном режиме гаснет подсветка дисплея, а благодаря высокочастотному принципу работы прибор практически бесшумный.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD - надежный, стильный и простой в управлении прибор, который создаст здоровую атмосферу в доме.

Гарантия 2 года

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