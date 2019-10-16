Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro
Доказано: сухой воздух отрицательно влияет на организм взрослых, детей и животных. Обеспечить благоприятный климат дома, уменьшить количество пыли и предотвратить размножение вредных микроорганизмов и вирусов поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD.
Наливайте воду в прибор одним движением руки:
· просто сняв верхнюю крышку с увлажнителя
· или вынув бак для воды, который оборудован ручкой для переноски.
Фото: предоставлено компанией Polaris
Объем резервуара для воды - 5 литров, что равно 35 часам непрерывной работы. При этом, если вода в резервуаре закончится, увлажнитель воздуха автоматически отключится. Выносной гигрометр с точностью определит и автоматически поддержит заданный уровень влажности в помещении.
Прибор также оборудован:
· тремя скоростями подачи пара
· возможностью дистанционного управления (пульт в комплекте)
· функцией "Теплый пар" для более быстрого насыщения воздуха влагой
· ионизацией для очищения воздуха и нейтрализации вредного для человека статического электричества
· ароматизацией воздуха - добавьте пару капель любимого масла в специальную капсулу для аромамасел, установленную в основании увлажнителя, и наслаждайтесь успокаивающим ароматом хвойного леса или бодрящим цитрусовым запахом.
Ароматизация воздуха помогает создать ощущение уюта дома, способствует расслаблению и оздоровлению организма человека.
Фото: предоставлено компанией Polaris
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD прост и понятен в управлении:
на многофункциональном LED дисплее отображается уровень влажности и температуры в помещении. С помощью сенсорной панели управления легко установить скорость подачи пара, таймер автоотключения или ночной режим. Во ночном режиме гаснет подсветка дисплея, а благодаря высокочастотному принципу работы прибор практически бесшумный.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD - надежный, стильный и простой в управлении прибор, который создаст здоровую атмосферу в доме.
Гарантия 2 года