«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах
В Новоберезовском, что под Екатеринбургом, третьи сутки ищут 48-летнего Половникова Андрея. Рано утром 13 октября он вышел из дома по улице Максима Горького, чтобы прогуляться, и пропал.
- О пропаже сообщила знакомая Андрея, дома у него осталась семья, - добавили в ПСО «Прорыв», которые курируют поиски. – По состоянию здоровья всегда был «огурчиком», поэтому что произошло – непонятно.
Особые приметы: носит очки-хамелеоны.
Приметы: среднее телосложение, рост 190-195 сантиметров, светлые, коротко стриженные волосы, светлые глаза.
В день пропажи был одет в черную кожаную кепку, черную куртку, классические брюки и кожаные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея, просят сообщить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Наталья) или 8 (900) 203-66-62 (Мария).
ИСТОЧНИК KP.RU