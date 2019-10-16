«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-16T12:45:09+03:00

Мужчина рано утром вышел из дома. чтобы прогуляться, и пропал. Фото: ПСО "Прорыв"

Последний раз его видели 13 октября в районе Новоберезовского

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В Новоберезовском, что под Екатеринбургом, третьи сутки ищут 48-летнего Половникова Андрея. Рано утром 13 октября он вышел из дома по улице Максима Горького, чтобы прогуляться, и пропал.

- О пропаже сообщила знакомая Андрея, дома у него осталась семья, - добавили в ПСО «Прорыв», которые курируют поиски. – По состоянию здоровья всегда был «огурчиком», поэтому что произошло – непонятно.

Особые приметы: носит очки-хамелеоны.

Приметы: среднее телосложение, рост 190-195 сантиметров, светлые, коротко стриженные волосы, светлые глаза.

В день пропажи был одет в черную кожаную кепку, черную куртку, классические брюки и кожаные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея, просят сообщить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Наталья) или 8 (900) 203-66-62 (Мария).

ИСТОЧНИК KP.RU