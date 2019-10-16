«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге цветной бульвар

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-16T12:16:07+03:00

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«Группа ЛСР» создаст новое пространство для отдыха в Екатеринбурге. Цветной бульвар появится в составе одноименного жилого квартала в микрорайоне Пионерский и протянется от улицы Данилы Зверева до Советской.

На бульваре протяженностью порядка четверти километра поставят стильные скамейки для отдыха и заасфальтируют велодорожку. Аллея переменной ширины от 7,5 до 15 метров пройдет между домов «Цветного бульвара» и создаст общее рекреационное пространство квартала. Оно будет закрыто от проезда автомобилей и станет яркой доминантой нового микрорайона. Сочных красок добавит разноцветное плиточное покрытие, которое и сделает бульвар цветным. Предусмотрено и комплексное озеленение: на аллее высадят цветники из многолетних трав и различные кустарники.

Фото: «Группа ЛСР»

Вдоль всего бульвара появятся стильные фонари для прогулок в темное время суток. Для свободного передвижения маломобильных групп населения в местах сопряжения с проездами будет понижен бортовой камень.

Напомним, что благодаря «Группе ЛСР» скоро появятся еще три пешеходных бульвара в микрорайонах Академический, Широкая речка и ЖБИ. Новые общественные пространства мы строим в жилых кварталах «Меридиан» — от улицы Ручейная до Тенистой, в «Мичуринском» — вдоль домов у озера и в «Восходе». Там до конца октября будет готова яблоневая аллея, созданная в честь основателей завода ЖБИ в Екатеринбурге.