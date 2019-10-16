2019-10-16T12:17:22+03:00
Общество

О планах на будущий год: территорию Ural Music Night расширят от стадиона «Екатеринбург Арена» до УПИ

Список участников тоже планируют увеличить - до 2 700 человек
Мария Трапезникова
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Организаторы фестиваля "Уральская ночь музыки" рассказали о планах на следующий годОрганизаторы фестиваля "Уральская ночь музыки" рассказали о планах на следующий годФото: Галина Соловьева
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Фестиваль Ural Music Night пройдет в 2020 году в столице Урала 26 июня. Это уже окончательная дата, которую сегодня озвучили организаторы фестиваля. В новом году планируется расширить не только список участников, но и территорию – в этот раз она протянется от стадиона «Екатеринбург Арена» до площади перед УПИ.

В следующем году организаторы собираются направить фокус на классическую музыку и джаз, а андеграунд оставить «для ценителей».

- У Хаски и ЛСП очень специфическая публика, поэтому мы все-таки хотим вернуться к изначальному варианту проведения фестиваля – с классической и высокоинтеллектуальной музыкой, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

В прошлом году на фестиваль пришли больше 200 тысяч Фото: Галина Соловьева

В прошлом году на фестиваль пришли больше 200 тысячФото: Галина Соловьева

Пока что на фестиваль планируется пригласить до 2 700 музыкантов, а список хэдлайнеров только стал составляться. Курировать фестиваль в следующем году будет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – он же проконтролирует, чтобы для жителей во время мероприятия установили больше туалетов и мусорных контейнеров. Напомним, что в прошлый раз многие жители были недовольны этим.

Еще один важный вопрос фестиваля – перекрытие дорог. Так как территория расширяется, увеличится и список перекрытых дорог.

- Мы выступаем за перекрытие определенных улиц с 21:00 до 02:00, но окончательное решение будет коллегиальным, этот вопрос мы будем обсуждать всем комитетом, - объяснили в пресс-службе фестиваля.

В следующем году планируют расширить территорию мероприятия Фото: Галина Соловьева

В следующем году планируют расширить территорию мероприятияФото: Галина Соловьева

Фестиваль Ural Music Night является одним из самых маштабных фестивалев Урала. В прошлом году его посетили 300 тысяч человек, часть из которых были не из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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