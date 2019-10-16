2019-10-16T13:34:57+03:00
Общество

«Планов громадье»: Мэр Екатеринбурга поделился планами по ремонту дорог в 2020 году

Акцент сделают на нескольких объектах
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Екатеринбургу подарят безопасные и качественные дорогиЕкатеринбургу подарят безопасные и качественные дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал о том, на каких дорожных объектах города сделают акцент во время ремонта в 2020 году.

Планы у мэрии большие, потому что несколько объектов требуют серьезной реконструкции.

- Думаю, что мы на следующий год войдем во вторую очередь реконструкции Макаровского моста. Нам нужно однозначно выходить на развязку у «Калины». Она у нас в достаточно плохом состоянии, - рассказывает Александр Высокинский в эфире радио. – Нам нужно совершенно точно заниматься транспортным обеспечением микрорайона Академический и Широкой речки, а также УНЦ.

По словам градоначальника, в 2020 году также будут расширять улицу Новосибирскую.

- Планов громадье, - заключил глава города в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm].

ИСТОЧНИК KP.RU

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