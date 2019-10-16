«Планов громадье»: Мэр Екатеринбурга поделился планами по ремонту дорог в 2020 году
Глава Екатеринбурга на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал о том, на каких дорожных объектах города сделают акцент во время ремонта в 2020 году.
Планы у мэрии большие, потому что несколько объектов требуют серьезной реконструкции.
- Думаю, что мы на следующий год войдем во вторую очередь реконструкции Макаровского моста. Нам нужно однозначно выходить на развязку у «Калины». Она у нас в достаточно плохом состоянии, - рассказывает Александр Высокинский в эфире радио. – Нам нужно совершенно точно заниматься транспортным обеспечением микрорайона Академический и Широкой речки, а также УНЦ.
По словам градоначальника, в 2020 году также будут расширять улицу Новосибирскую.
- Планов громадье, - заключил глава города в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm].
ИСТОЧНИК KP.RU