Между уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-16T11:36:16+03:00

Между тремя уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

На всей протяженности на асфальте были выбоины, просадки и отсутствовали ливневки

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В Нижних Серьгах, между поселками Бисерть, Старобухарово и Первомайский, отремонтировали автодорогу только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

- В ходе проверки выяснилось, что на протяженности 20,5 километров на асфальте имелись различные просадки, выбоины, а также отсутствовали ливневки и канавы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом участок дороги в 8 километров находится в собственности Бисертского ГО, а участок в 12,5 километров – в собственности Нижнесергинского района.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить дорогу до идеального состояния – что и было сделано в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU