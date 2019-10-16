Между уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры
В Нижних Серьгах, между поселками Бисерть, Старобухарово и Первомайский, отремонтировали автодорогу только после того, как в дело вмешалась прокуратура.
- В ходе проверки выяснилось, что на протяженности 20,5 километров на асфальте имелись различные просадки, выбоины, а также отсутствовали ливневки и канавы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
При этом участок дороги в 8 километров находится в собственности Бисертского ГО, а участок в 12,5 километров – в собственности Нижнесергинского района.
После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить дорогу до идеального состояния – что и было сделано в кратчайшие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU