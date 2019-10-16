Школьники Екатеринбурга впервые отдохнут в загородных лагерях осенью

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-16T11:20:20+03:00

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Впервые школьники Екатеринбурга получили возможность отдохнуть в осенние каникулы в загородных лагерях. Заявки на отдых уже собраны, детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет отправят отдыхать в два лагеря: «Буревестник» и «Космос».

- В 2019 году мы проводим оздоровительную кампанию не только летом, но и осенью. Дети будут отдыхать в двух учреждениях. «Буревестник» находится в хорошем техническом состоянии, а «Коммос» недавно капитально отремонтировали, - рассказывает начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Этим летом в рамках городской оздоровительной кампании приняли участие 122 180 детей и подростков Екатеринбурга (80% от общего количества) в возрасте от 6,5 до 18 лет. Они отдыхали в 23 загородных лагерях. Из них: 4 ведомственных, 1 частный, 17 муниципальных и санаторий «Изоплит», подведомственный областному Минздраву.

Всего было принято 68 042 заявления, из которых 26 720 – в загородные лагеря, 31 261 – в городские оздоровительные лагеря и чуть больше 10 тысяч – в санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU