2019-10-16T11:20:20+03:00
Общество

Школьники Екатеринбурга впервые отдохнут в загородных лагерях осенью

Для этого подготовили два объекта
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Часть школьников осенью отправится за городЧасть школьников осенью отправится за городФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Впервые школьники Екатеринбурга получили возможность отдохнуть в осенние каникулы в загородных лагерях. Заявки на отдых уже собраны, детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет отправят отдыхать в два лагеря: «Буревестник» и «Космос».

- В 2019 году мы проводим оздоровительную кампанию не только летом, но и осенью. Дети будут отдыхать в двух учреждениях. «Буревестник» находится в хорошем техническом состоянии, а «Коммос» недавно капитально отремонтировали, - рассказывает начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Этим летом в рамках городской оздоровительной кампании приняли участие 122 180 детей и подростков Екатеринбурга (80% от общего количества) в возрасте от 6,5 до 18 лет. Они отдыхали в 23 загородных лагерях. Из них: 4 ведомственных, 1 частный, 17 муниципальных и санаторий «Изоплит», подведомственный областному Минздраву.

Всего было принято 68 042 заявления, из которых 26 720 – в загородные лагеря, 31 261 – в городские оздоровительные лагеря и чуть больше 10 тысяч – в санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отставить пугаться: во всех городах Урала завтра завоют сирены
Арт-объект екатеринбургского художника Тимофея Ради выставили в московском музее
На Урале маленькой девочке-инвалиду выписали бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Откроет городу второе дыхание»: ВИЗ-Правобережный станет новым деловым центром Екатеринбурга
«Ваша парковка может стоить кому-то жизни»: в одном из переулков Уралмаша запретили остановку
Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro
После убийства девушки в Екатеринбурге пропала красивая студентка
«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах
О планах на будущий год: территорию Ural Music Night расширят от стадиона «Екатеринбург Арена» до УПИ
«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге цветной бульвар
«Планов громадье»: Мэр Екатеринбурга поделился планами по ремонту дорог в 2020 году
Ударил ножом и бросил головой вниз: убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку
На дорогах Екатеринбурга появится новая разметка
Между уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры
Глава Екатеринбурга рассказал о судьбе философской фразы на крыше Приборостроительного завода
Врач-беженец отсудил у свердловского Минздарава миллион рублей за работу в поселке
«Теперь надо проводить в микрорайонах»: глава Екатеринбурга рассказал о судьбе опросов
В Екатеринбурге проходит международная выставка «Дорога-2019»
Секрет упругих «дынек»: главная красавица Росгвардии рассказала, как сделать красивую грудь
Какой будет новая развязка у «Калины» в Екатеринбурге: подробности
Взяли золото и бронзу: два школьника из Нижнего Тагила отправятся на первенство России по дзюдо
Семье из Екатеринбурга, которая крала элитные иномарки, дали 21 год тюрьмы на троих
В Кольцово открывают прямой рейс до Алма-Аты
Пострадали трое: в центре Екатеринбурга жестко столкнулись две иномарки
В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня завоют сирены
Теперь не надо ездить в город: в уральском поселке открыли аптеку
Тушили на четырех машинах: в Нижнем Тагиле сгорели садовый домик и баня
Уральский госпиталь Тетюхина спасут от банкротства