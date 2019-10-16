Врач-беженец отсудил у свердловского Минздарава миллион рублей за работу в поселке

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-16T10:52:20+03:00

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В 2016 году из Сирии на Урал прилетел врач, которому сразу же дали статус беженца. Спустя несколько месяцев он устроился на работу в приемное отделение в поселковую больницу Буланаша. Ему стабильно выплачивали зарплату.

- А в марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и обратился в Министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой выплатить ему миллион рублей. Как человеку, который отправился работать врачом в сельскую местность, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Все необходимые документы он предоставил, но ему отказали, объяснив это тем, что на работу врач устроился не в 2018, а в 2016 году.

И тогда мужчина обратился за помощью в Ленинский суд Екатеринбурга, и там его просьбу удовлетворили. Областное Министерство здравоохранения не согласилось с таким решением и пыталось отменить решение в Областном суде.

- Они настаивали на том, что врач устроился на работу в 2018 году, когда его должность исключили из списка выплат, - объяснили в Облсуде. – Однако, оказалось, что этот приказ не был опубликован на официальных ресурсах, поэтому воспользоваться им нельзя.

Таким образом, Областной суд оставил решение без изменений и обязал Минздрав выплатить врачу-беженцу компенсацию в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU