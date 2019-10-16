В Екатеринбурге проходит международная выставка «Дорога-2019»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-16T10:14:09+03:00

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В эти минуты в «Екатеринбург-ЭКСПО» открывает двери для гостей международная выставка «Дорога-2019», которая пройдет в столице Урала до 18 октября.

Старт работе выставки дали заместитель Председателя Правительства России Максим Акимов, минтранспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор региона Евгений Куйвашев и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Фото: департамент информполитики региона

- Наша выставка традиционно не только ждет высоких гостей, но и является местом встречи лучших профессионалов, экспертов, - отметил Акимов. – Она собирает самые современные интеллектуальные решения, которые позволяют двигать дорожную отрасль вперед. Наша цивилизация обязана своим развитием не только речи, письму и счету, но и в большой степени — дорогам.

Напомним, что сегодня, во второй половине дня, на выставку должен прилететь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, его визит был официально подтвержден только сегодня утром.

Фото: департамент информполитики региона

Одной из ключевых тем – «Строительство и эксплуатация мостов, а также беспилотные и высокоавтоматизированные дорожные машины». Но специалисты уже успели обсудить вопрос, который имеет прямое отношение к екатеринбуржцам - что же будет с развязкой у «Калины».

ИСТОЧНИК KP.RU