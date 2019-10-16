Какой будет новая развязка у «Калины» в Екатеринбурге: подробности

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-16T09:54:11+03:00

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16 октября в Екатеринбурге стартовала работа международной специализированной выставки «Дороги», которую сегодня посетит российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

На мероприятии корреспонденту «КП-Екатеринбург» удалось выяснить подробности ожидаемой реконструкции дорожной развязки у концерна «Калина». Об этом изданию рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Фото: презентация проекта

- В ходе реконструкции расширим дорогу до четырех полос с развязками в двух направлениях движения. При таком раскладе мы выведем полностью выходы на тюменское направление, соединим с переулоком Базовый, который идет как внутреннее кольцо. И, соответственно, обеспечим выходы на все основные магистральные направления, - рассказывает замминистра.

По словам чиновника, внутренняя структура транспортного потока будет ориентирована на выезд из города.

Фото: презентация проекта

- Проект уже есть, он находится в Екатеринбурге. Мы намерены в ближайшее время приступить к этим мероприятиям. Вообще, хорошо бы до Универсиады нам здесь что-нибудь поделать, - говорит Денис Чегаев.

ИСТОЧНИК KP.RU