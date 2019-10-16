2019-10-16T09:33:22+03:00
Общество

Взяли золото и бронзу: два школьника из Нижнего Тагила отправятся на первенство России по дзюдо

Они вошли в сборную УрФО после победы на региональных соревнованиях
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: администрация Нижнего Тагила во "ВКонтакте"Фото: администрация Нижнего Тагила во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Два школьника из Нижнего Тагила, Регина Киселева и Даниил Бузилов, взяли призовые места – серебро и золото – на первенстве УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок моложе 21 года.

- Всего в соревновании приняли участие 258 юных спортсменов со всех регионов Уральского округа, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Регина одержала победы во всех поединках и стала обладателем золотой медали. А Даниил занял третье место и завоевал бронзу. Их тренером был Алексей Хамзин.

По итогам этих соревнований была создана сборная УрФО, чтобы поучаствовать в первенстве России. Оно, кстати, пройдет в Красноярске с 13 по 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24