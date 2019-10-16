Взяли золото и бронзу: два школьника из Нижнего Тагила отправятся на первенство России по дзюдо

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-16T09:33:22+03:00

Они вошли в сборную УрФО после победы на региональных соревнованиях

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Два школьника из Нижнего Тагила, Регина Киселева и Даниил Бузилов, взяли призовые места – серебро и золото – на первенстве УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок моложе 21 года.

- Всего в соревновании приняли участие 258 юных спортсменов со всех регионов Уральского округа, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Регина одержала победы во всех поединках и стала обладателем золотой медали. А Даниил занял третье место и завоевал бронзу. Их тренером был Алексей Хамзин.

По итогам этих соревнований была создана сборная УрФО, чтобы поучаствовать в первенстве России. Оно, кстати, пройдет в Красноярске с 13 по 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU