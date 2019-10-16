Семье из Екатеринбурга, которая крала элитные иномарки, дали 21 год тюрьмы на троих

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-16T09:00:08+03:00

Семья из Екатеринбурга занималась тем, что вскрывала элитные иномарки и угоняла их, теперь всех троих отправили в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в тюрьму отправили трех местных жителей, которых обвиняют в угоне дорогих автомобилей с помощью спецустройств. Инциденты произошли в сентябре 2017 года.

- Главарь их банды приобрел техническое средство, которое предназначено для взламывания автомобилей. После этого предложил своему сыну и мужу своей дочери, который на тот момент работал оперуполномоченным УМВД по Екатеринбургу, похитить несколько дорогих иномарок. На что они согласились, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Все трое действовали по одной схеме: вечером или ночью они подъезжали к месту, отключали сигнализацию с помощью спецустройства и дистанционно заводили двигатель. После этого один из них садился за руль и угонял машину.

- В результате за осень было похищено четыре автомобиля на сумму больше 3,2 миллионов рублей, - уточнили в прокуратуре. – Во время кражи пятого их поймали.

Накануне Чкаловский суд назначил отцу семейства 7 лет колонии, мужу его дочери – 6 лет, а сыну – 8 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU